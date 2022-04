Le calendrier des 12 groupes :

La Confédération africaine de football a publié le. Les 48 équipes, réparties en douze poules de quatre, joueront les deux premières journées lors de la fenêtre internationale de juin 2022 (30 mai-14 juin) puis les deux suivantes, avec les doubles confrontations, lors de celle de septembre 2022 (19-27 septembre) et enfin les deux dernières en mars 2023 (20-28 mars).Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe (ou Maurice).Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi.Groupe D : Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie.Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia.Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.Les poules C et K pourraient prochainement être réduites à trois équipes, si les suspensions provisoires du Kenya et du Zimbabwe ne sont pas levées d'ici la mi-mai.