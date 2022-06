Le Maroc termine son mois de juin mieux qu'il l'avait commencé. Battus sèchement en amical par les États-Unis, les Lions de l'Atlas ont disposé du Liberia (2-0), lundi soir à Casablanca. Avec un onze remanié de fond en comble, les hommes de Vahid Halilhodzic ont fait la différence en l'espace de deux minutes, grâce à un penalty transformé par Fajr (56e), puis à un face-à-face remporté par En-Nesyri, bien décalé par Ounahi sur une offensive déclenchée par... Fajr (58e). Ce deuxième succès en deux matchs leur permet de faire le plein et de se détacher en tête de ce groupe K réduit à trois par l'exclusion du Zimbabwe.



Les onzes de départ :

Liberia : Songo - Pabai, Dweh, Balde, Jamal - Njie, Soumaoro, Dorley - Macauley, Sherman, Adukor.

Maroc : Bounou - Hakimi, S.Mmaee, Saiss, Attiyat-Allah - Jabrane, Fajr, Ounahi - Harit - El Kaabi, En-Nesyri.



Dans le groupe A, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau ont partagé les points (2-2) à Conakry. Avec six points, le Nigeria vire tranquillement en tête.