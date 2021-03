CAN 2022 : Le Cameroun en ordre de marche

Le Cameroun veut prouver qu'il sait recevoir ! Si le CHAN lui a permis de tester sa capacité à accueillir un événement continental malgré le contexte sanitaire actuel, d'un point de vue sportif, les Lions Indomptables sont aussi prêts à frapper un grand coup. Déjà qualifiés pour la CAN 2022 en tant que pays organisateur, ils participent quand même aux éliminatoires de la grande messe du football africain. Et avec réussite. Avec trois victoires et un nul, les coéquipiers d'André-Frank Zambo Anguissa sont en tête du Groupe F. De manière générale, ils sont même invaincus depuis leur décevante élimination de la CAN 2019. Dans le sillage de l'incontournable Vincent Aboubakar, les Camerounais restent sur une trêve internationale de novembre terminée avec deux victoires convaincantes sur le Mozambique (4-1, 2-0).

Le Cameroun punit un Mozambique maladroit

Plus solide derrière, plus efficace devant : le Cameroun monte en puissance



Ces deux succès prouvent que le Cameroun monte en puissance. Toni Conceiçao, le sélectionneur nommé durant l'automne 2019, teste des choses lors de ces matchs sans enjeu. Et les résultats sont intéressants. En plus d'une défense rajeunie qui est de plus en plus solide pour protéger le but habituellement gardé par André Onana (un but encaissé lors des trois derniers matchs), le secteur offensif commence à trouver des automatismes. Les individualités de renom comme Vincent Aboubakar, Karl-Toko Ekambi, Clinton Njie, Stéphane Bahoken ou Moumi Ngamaleu trouvent leurs marques. Si cette semaine internationale devait leur permettre de continuer sur cette voie, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Certains cadres ont été retenus par leur club. Une situation qui n'est pas si grave pour Toni Conceiçao.

Dans l'organisation comme sportivement, un Cameroun sur la lancée de son CHAN ?

Avec la quatrième place de la sélection locale au CHAN et de jeunes joueurs qui s'illustrent dans le championnat mais aussi sur la scène internationale U21, le sélectionneur du Cameroun va pouvoir profiter des matchs face au Cap-Vert et au Rwanda pour opérer une revue d'effectif et négocier au mieux la transition actuelle du football camerounais. Sans faire de bruit et sans obligation immédiate de résultats, le Cameroun va pouvoir essayer de mettre en place le schéma de jeu susceptible de lui offrir un retour sur le trône continental. Mais surtout, les Lions Indomptables vont pouvoir accumuler de la confiance et faire passer un message à la concurrence. Malgré les résultats décevants enregistrés lors des matchs officiels depuis la victoire à la CAN 2017, le Cameroun est toujours une nation-phare du football africain. Et l'organisation à domicile de la CAN 2022 sera une merveilleuse occasion de le rappeler à tous les niveaux.