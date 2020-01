Les choses se précisent pour un changement de calendrier de la CAN 2021. Le ministre camerounais des Sports s'est montré ouvert à l'idée d'avancer l'épreuve de juin-juillet à janvier-février, mercredi en préalable à une réunion entre les autorités du pays et l'état-major de la Confédération africaine de football (CAF). « Concernant la période la plus propice pour l’organisation de la CAN 2021, diverses hypothèses sont ouvertes, a admis Narcisse Mouelle Kombi, cité par RFI. Nous voulons d’emblée dire, ici, haut et fort, au Cameroun, que sur toute l’étendue du territoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, que la période de juin à septembre (…) correspond à la grande saison des pluies. A Douala, par exemple, durant cette période, il pleut quotidiennement… A cet égard, nous serons attentifs aux importantes décisions qui seront prises dans le cadre de la présente réunion (…) pour l’intérêt et la gloire du football africain. » Un communiqué de la CAF devrait rapidement entériner cette programmation estivale, qui aurait également l'avantage d'éviter un chevauchement entre la CAN et la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui sera lancée à l'été 2021.