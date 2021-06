CAN 2021 : Sierra-Leone-Bénin, un nouveau report qui stresse

Comme le 30 mars dernier, la rencontre des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin ne s'est pas disputée à la date prévue, à savoir ce mardi à Conakry. La raison, toujours des contestations liées aux résultats des tests Covid-19 au niveau de l'équipe locale. Alors que tout semblait être prêt pour cette fameuse rencontre, un incident est survenu, empêchant son démarrage effectif.

Il est 16 heures locales au stade Lansana Conté et il est impossible de voir les acteurs du match sortir du tunnel pour lancer le match. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe : les résultats des tests Covid des joueurs sierra-léonais ne seraient pas fiables. Sept joueurs et deux membres de l'encadrement des Leone Stars viennent d'être déclarés positifs au Covid-19 par l'officier de sécurité alors même que quelques heures avant la rencontre, son homologue chargé des tests avait rendu les résultats qui renseignaient que tous les joueurs et dirigeants étaient négatifs.

S'ensuivit le même scénario que le 30 mars dernier. Aux dernières nouvelles, de nouveaux tests seront effectués aux joueurs mis en cause avant une autre programmation de ce match pour demain mardi 15 juin (18h). Du côté des Écureuils du Bénin, on affiche une sérénité totale. Les hommes de Michel Dussuyer gardent leur sang-froid et attendent de livrer ce match qui n'a fait que trop stresser.