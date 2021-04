CAN 2021: Sierra Leone-Bénin sera bien rejoué

Rien de nouveau dans cette affaire, est-on tenté de dire. Après avoir auditionné les deux parties dimanche dernier, la commission de discipline de la Confédération africaine de football a décidé de maintenir le report de la rencontre devant opposer la Sierra Leone au Bénin, qui n'avait pu se jouer le 30 mars dernier dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 en raison de contestations des tests Covid par les visiteurs. Les Sierra-Léonais avaient saisi la CAF, arguant que l'équipe béninoise avait refusé de jouer et estimant, logiquement, que les trois points de la rencontre devaient leur revenir.

Après cette nouvelle décision, on devrait savoir dans les prochains jours si l'une ou l'autre des parties concernées va formuler un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), possibilité qui leur est offerte par l'article 48.3 des statuts de la CAF. Il est à rappeler qu'après les événements ayant empêché la tenue dudit match, la commission des compétitions de la CAF l'avait repoussé au mois de juin, sans fixer de date précise. Un point suffira alors aux Écureuils du Bénin pour composter leur ticket pour la CAN 2021, tandis que la Sierra Leone devra impérativement l'emporter pour participer à cette compétition continentale.