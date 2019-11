CAN 2021 - Sénégal : Blessé, Ismaïla Sarr manquera l'Eswatini

Si le Sénégal a aisément battu le Congo (2-0), mercredi en éliminatoires de la CAN 2021, cette entrée en matière n'a pas été réussie pour tout le monde chez les Lions de la Teranga. Sorti sur blessure à la 52eme minute de la partie, Ismaïla Sarr a quitté le terrain presque en larmes, remplacé par Sada Thioub. Et pour cause : le jeune ailier de Watford est sérieusement touché à la cheville. Evacué en ambulance juste après sa sortie, l'ancien Rennais a ensuite retrouvé ses coéquipiers au stade Lat Dior, le pied droit dans le plâtre, s’appuyant sur deux béquilles pour marcher. Le dribbleur ne sera donc vraisemblablement pas du voyage à Manzini pour affronter l’Eswatini, ce dimanche.