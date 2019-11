CAN 2021 - Nigeria : Gernot Rohr salue l'apport de Victor Osimhen

La victoire sur le Bénin...

Cela n'a pas été un match facile, puisqu'on a été menés dès la deuxième minute. On a pris les choses en main petit à petit. Nous avions eu très peu de temps de préparation. Certains joueurs n'étaient arrivés que la veille du match, après un loin voyage depuis l'Europe. C'était un horaire un peu inhabituel, il faisait très chaud, le stade n'était pas plein, pour une fois, parce que les gens travaillaient. Cette équipe du Bénin est bien organisée. On sait que Michel Dussuyer a bâti une équipe capable de bien faire. En deuxième mi-temps, avec la nuit qui est tombée, cela a été un peu plus facile et on a mieux joué. La CAF, en mettant les matchs le mercredi, n'a pas facilité la tâche des deux équipes.



L'efficacité de Victor Osimhen...

Notre buteur Odion Ighalo s'est retiré, il nous fallait le remplacer. Victor Osimhen le fait très bien. Sur sa transformation du penalty, cela a pris deux minutes. Mais il est resté "cool" et l'a bien tiré. C'est quelqu'un qui est sorti de la misère africaine. Ce qu'il fait en sélection, c'est le reflet des bonnes choses qu'il fait à Lille.



Le déplacement au Lesotho, dimanche pour la 2eme journée...

Ces joueurs qui ont fait match nul avec le Brésil le mois dernier peuvent se croire un peu meilleurs qu'ils ne sont. On est restés humbles hier, on le restera au Lesotho. C'est une équipe à ne pas sous-estimer, qui a fait match nul contre la Sierra Leone. Ce sera un grand déplacement avec une escale au Botswana. On jouera sur un terrain synthétique ancienne génération où il est difficile de développer un bon football.



(Source : émission "Radio Foot Internationale", RFI)