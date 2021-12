CAN 2021 : Les inquiétudes d’Halilhodzic

Alors que les rumeurs d'une annulation de la compétition ont repris de l'ampleur ces dernières heures, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic dresse un tableau plutôt pessimiste à moins d'un mois du coup d'envoi de la CAN. « Avec la situation sanitaire, c’est de plus en plus compliqué et difficile, a déclaré le boss des Lions de l'Atlas dans un entretien accordé à l’AFP. Il y a une grosse question, aura-t-elle lieu ou pas ? Pour l’instant, c’est une grosse bataille entre différents lobbyings. Les joueurs sont obligés de venir en équipe nationale, mais tous les clubs font tout pour que les joueurs ne viennent pas, certains ont menacé des joueurs, leur ont dit qu’ils pouvaient perdre leur place, être transférés… Vraisemblablement, ce sera un gros problème d’avoir tous les joueurs qui jouent en Europe. »