CAN 2021 : L'Egypte avec Salah mais sans doute à huis clos face au Togo

L'Egypte pourra compter sur sa star, Mohamed Salah, les 26 et 29 mars prochains dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Au contraire par exemple de Mohamed Elneny (Besiktas), l'attaquant de Liverpool fait partie de la liste des quatre expatriés convoqués par Hossam El Badry pour cette double confrontation face au Togo. Tenus en échec par le Kenya (1-1) puis aux Comores (0-0), les Pharaons n'ont plus le temps de traîner face au dernier de ce groupe G, qui s'avère bien plus équilibré qu'attendu.

Eux qui en avaient été privés pendant les années suivant la révolution de 2011 ne pourront sans doute pas bénéficier du soutien de leur public à l'occasion de la manche aller : évoquant la nécessité de « préserver la sécurité des fans de football égyptiens dans ces circonstances particulières qui nécessitent de prendre toutes les précautions », les autorités gouvernementales ont instauré le huis clos total jusqu'à nouvel ordre pour les rencontres sportives dans le pays.

Avec 55 cas de coronavirus recensés à ce jour (dont 45 sur le navire de croisière "A-Sara") et une victime (la première recensée sur le continent), l'Egypte fait partie des pays africains les plus touchés par le Covid-19.