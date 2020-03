CAN 2021 : Le Zimbabwe espère toujours recevoir l'Algérie à domicile

Et si le Zimbabwe recevait finalement l'Algérie à domicile ? Frappée d'interdiction par la Confédération africaine de football, la nation d'Afrique australe a fait appel de cette décision et entend donner des garanties. « Nous communiquons avec la CAF et nous espérons que notre appel sera entendu et couronné de succès afin que nous puissions accueillir l'Algérie à Bulawayo, a indiqué Felton Kamambo, le président de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA). Les autorités locales se sont engagées à rénover le Barbourfields Stadium et le stade national de Harare d'ici au 20 mars, date à laquelle les inspecteurs de la CAF pourraient éventuellement revenir pour une inspection plus approfondie. »

Si la CAF maintenait sa décision, les responsables de la ZIFA devraient opter pour l'Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud. Cette probable délocalisation de la manche retour face aux Fennecs (l'aller est programmé le 26 Mars à Blida, ndlr) ne paraît pas inquiéter plus que cela le nouveau sélectionneur Zdravko Logarusic. « Il serait plus facile et agréable de jouer devant nos supporters, mais les Warriors peuvent aller à la guerre en dehors de leurs bases. On s'attendra toujours à ce qu'ils gagnent la guerre, et c'est exactement ce que je veux que l'équipe fasse, peu importe où nous jouerons le match », a indiqué le technicien croate, cité par le quotidien The Standard.