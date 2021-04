CAN 2021 : Le tirage au sort le 25 juin

Réuni en visioconférence ce mardi, le comité exécutif de la CAF a tranché à propos des prochaines échéances de la CAN 2021, programmée début... 2022 au Cameroun. "Le comité exécutif a unanimement approuvé les dates proposées pour l’organisation du tirage au sort (25 juin 2021) et du tournoi final de la CAN Total Cameroun 2021 (du 9 janvier au 6 Février 2022)", indique le communiqué publié par la Confédération. Pour rappel, 23 équipes ont déjà décroché leur ticket pour l'épreuve, dont le plateau sera au complet après la rencontre Sierra Leone - Bénin, reportée en juin prochain : une victoire de la Sierra Leone qualifierait les Leone Stars, tout autre résultat étant à l'avantage des Ecureuils.