CAN 2021 : Le tirage au sort, l’Algérie face à la Côte d’Ivoire

Les dés sont jetés, les 24 équipes qualifiées sont fixées. La Confédération africaine de football a procédé mardi à Yaoundé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le pays organisateur affrontera dans le groupe A un habitué des années 2010, le Burkina Faso, et deux équipes plus pauvres en repères : l'Éthiopie, séduisante en poules, et le Cap-Vert, de retour en phase finale après une éclipse d'un septennat. Aucun des trois futurs adversaires des Lions Indomptables n'était de la fête lors de la précédente phase finale, en 2019 en Egypte.



L'Algérie, tenant du trophée, évoluera dans le groupe E et aura un gros test dès le premier tour face à la Côte d'Ivoire, que les Fennecs avaient battu au bout du suspense en quarts de finale il y a deux ans. La Sierra Leone, qualifiée aux dépens du Bénin dans les conditions que l'on sait, et la Guinée équatoriale, de retour en phase finale après une éclipse de six ans, complètent cette poule qui paraît promise aux hommes de Djamel Belmadi et à ceux de Patrice Beaumelle.

Finaliste malheureux de l'édition 2019 et toujours en quête d'un premier sacre continental, le Sénégal se frottera dans le groupe B à son voisin guinéen, régulier en phase finale à défaut d'exploiter toujours son potentiel au maximum, au Zimbabwe (comme en 2017), qui jouera sa troisième CAN de rang après être sorti de la poule de l'Algérie, et au Malawi, qui avait surpris l'Ouganda pour décrocher sa qualification sur le fil.

Meilleure défense des éliminatoires avec un seul but encaissé, le Maroc de Vahid Halilhodzic se présentera riche de certitudes dans la quête d'un deuxième titre après celui de 1976. Dans le groupe C, les Lions de l'Atlas devront se défaire du Ghana, régulier à défaut d'être aussi fort que dans les années 2005-2015, du Gabon, qui verra la génération Aubameyang livrer un de ses derniers tournois et les Comores dont ce sera la première phase finale. Des Cœlacanthes qui gardent en mémoire l'arbitrage controversé des éliminatoires de la CAN 2019 et auront à cœur de venger cette défaite cruelle à leurs yeux.

L'un des gros chocs de ce premier tour verra l'Égypte et ses sept titres continentaux croiser le fer avec le Nigeria et ses trois sacres dans le groupe D. Passés à côté chez eux il y a deux ans, les Pharaons d'Hossam Al Badry seront avides de revanche face aux Super Eagles de Gernot Rohr, médaillés de bronze sortants. Le Soudan, revenu en phase finale après être sorti d'une poule relevée qui abritait aussi le Ghana et l'Afrique du Sud, tentera de jouer les arbitres et de faire turbuler la hiérarchie. Cela ne s'annonce pas simple, et cela ne le sera pas davantage pour la Guinée-Bissau, malgré l'expérience que les Djurtus commencent à accumuler en ne manquant aucune des éditions depuis 2017.

Enfin, la Tunisie hérite d'un groupe F entièrement ouest-africain. Avec le sang neuf de jeunes talents binationaux, les Aigles de Carthage de Mondher Kebaier devront en découdre avec les Aigles du Mali, qui entendent enfin réussir en "A" ce qu'ils parviennent régulièrement à faire en équipes de jeunes ou avec les locaux, à savoir atteindre le dernier carré. Deux équipes moins expérimentées chercheront à tirer leur épingle du jeu : la Mauritanie qui jouera sa deuxième phase finale et a gagné en expérience depuis 2019 et la Gambie, sortie d'une poule également composée du Gabon, de la RDC et de l'Angola pour décrocher sa première qualification.

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert.

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi.

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D : Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau.

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire.

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.