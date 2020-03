CAN 2021 : Le Gabon avec Aubameyang et Bouanga face à la Gambie

Le Gabon pourra compter sur la grande majorité de ses cadres en vue de la double confrontation face à la Gambie, les 26 et 30 mars prochains en éliminatoires de la CAN 2021. La liste de 23 joueurs (plus 4 réservistes) dévoilée ce mercredi à Libreville par le sélectionneur Patrice Neveu comporte les noms des grands habitués, Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Denis Bouanga (Saint-Etienne) et Mario Lemina (Galatasaray) en tête. Blessé, Yrondu Musavu-King (Le Mans) cède sa place en défense au revenant Johann Obiang, qui évolue cette saison en National sous les couleurs du Puy. Pour rappel, Panthères et Scorpions mènent la danse dans le groupe D, avec 4 points chacun après les deux premières journées.

Les 23 Panthères :