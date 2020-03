CAN 2021 : Le Burundi retire les expatriés pour cause de coronavirus

En attendant le probable report des rencontres prévues à la fin du mois, les nations africaines réagissent à la propagation du coronavirus. Avec un seul mot d'ordre, la protection maximale de leurs joueurs. Ainsi, le Burundi a annoncé le retrait de tous les joueurs évoluant dans les championnats européens pour la double confrontation face à la Mauritanie, les 25 et 29 mars prochains. Une mesure rendue nécessaire par le délai de quarantaine de 14 jours à observer avant de pouvoir rentrer sur le territoire burundais pour les personnes venant d'une zone contaminée par le virus.

La @BurundiFF retire tous les joueurs évoluant dans les championnats européens pour les matches Mauritanie-#Burundi et Burundi-Mauritanie prévus les 25 et 29 mars 2020 et comptant pour les éliminatoires de la CAN2020, une décision conséquente aux mesures de prévention du #COVID19 pic.twitter.com/mKeYPDVhch

— F.F.B (@BurundiFF) March 13, 2020