CAN 2021 : La Tunisie confirme

des éliminatoires de la CAN 2021, en s'imposant mardi. Malmenés en première période, les Aigles de Carthage ont haussé leur niveau après la pause. S'il manquait un peu de précision à Ben Mohamed puis Badri, ce dernier se rattrapait ensuite en offrant un. Le Stéphanois ne laissait pas passer l'occasion et signait le but qui allait s'avérer victorieux (73eme). Seule ombre au tableau de ce déplacement sans accroc, le sélectionneur Mondher Kebaïer a été contraint de procéder à ses trois changements sur blessures (Khaoui, Sassi puis Khazri, remplacés par Badri, Ben Romdhane puis Khenissi). La page de la scandaleuse défaite de la CAN 2015 est tournée.Ovono, I.Engonga, Miranda, Anieboh, Orozco, Machin, Ganet, P.Obiang, Belima, Kike Boula, Nsué.Ben Mustapha, Dräger, Ben Aziza, Meriah, Maaloul, Skhiri, Sassi, Ben Mohamed, Khaoui, Khazri, Y.Msakni.Pendant ce temps-là, à Monastir,sur la pelouse du stade Mustapha Ben Jannet. Menés rapidement sur un penalty de Samatta (18eme), les Chevaliers de la Méditerranée ont eu le mérite de ne pas perdre le fil du match, pour finir par reprendre le dessus grâce à Sabbou (67eme) et Saltou (81eme). Bien que réduits à dix après l'expulsion de l'Espérantiste Hamdou Elhouni, les hôtes de cette rencontre parvenaient à conserver ce court avantage.Azzaqeh, Sabbou, Al-Warfalli, Maatouk, Al-Tarhouni, Solaa, Elhouni, Ellafi, Almoatasembellah, B.Hassan, Saltou.Kaseja, Kimenya, Husseini, Yondani, Mwamnyeto, Mzamiru, Msuva, Abubakar, Nchimbi, Samatta, Mussa.1. Tunisie, 6 pts (+5). 2. Tanzanie, 3 pts (0), Libye, 3 pts (-3). 4. Guinée équatoriale, 0 pt (-2).