CAN 2021 : La Sierra Leone veut faire appel !

La Fédération Sierra-Léonaise de Football (SLFA) n'a visiblement pas digéré la décision de la CAF de reporter le match 151 devant opposer les Leone Stars au Bénin, match annulé ce mardi et reporté à juin 2021. L'instance dirigeante du football sierra-leonais a annoncé son intention de faire appel. Une démarche qui serait basée sur les articles 83,84 et 85 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà un autre épisode de ce film que l'on peut désormais qualifier d'hollywoodien. La partie béninoise va-t-elle rester muette et observatrice, alors qu'elle a des raisons de s'estimer lésée ? La question demeure posée...