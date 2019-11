CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : Osimhen et Kalu portent le Nigeria face au Bénin

Le Nigeria aura mis le temps pour prendre l'ascendant sur le Bénin, mais s'est imposé (2-1), mercredi à Uyo. Avec un effectif diminué, le sélectionneur des Écureuils Michel Dussuyer avait un objectif à l'entame de ce match : tenir tête au Nigeria et assurer le minimum. Ce qui a bien commencé par l'ouverture du score par Stéphane Sessegnon dès la première minute (2eme). Cueillis à froid, les poulains de Gernot Rohr faisaient face à des Écureuils gonflés à bloc et décidés à maintenir la pression. Juste avant la pause, un penalty permettait au Lillois Victor Osimhmen d'égaliser (45eme+1). A la reprise, les Super Eagles se montraient plus menaçants et investissent la surface béninoise. Dans la foulée, ils marquaient leur deuxième but par Samuel Kalu (62eme) qui a trompait la vigilance de Fabien Farnolle après s'être débarrassé des ses vis-à-vis. Les Écureuils sortaient leurs griffes et misaient sur le collectif mais toutes leurs tentatives demeuraient sans réussite. Au terme d'une rencontre dont les téléspectateurs ont été privés sur un problème "technique", les Super Eagles prenaient les commandes du groupe L. Dans l'autre rencontre de la poule, la Sierra Leone et le Lesotho n'ont pu se départager (1-1).



Les onzes de départ :

Nigeria : Akpeyi - Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Collins - Ndidi, Aribo - Chukwueze, Iwobi, Kalu - Osimhen.

Bénin : Farnolle - Assogba, Hountondji, Yarou, Imorou - Adéoti, D'Almeida, Sessegnon - Poté, Mounié, Dossou.



Classement du groupe L : 1. Nigeria, 3 pts. 2. Sierra Leone, Lesotho, 1 pt. 4. Bénin, 0 pt.