CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : Le Burkina Faso coince, la Gambie s'impose

Le Burkina Faso a fait une bien mauvaise opération dans le groupe B en concédant le nul face à l'Ouganda (0-0), ce mercredi soir à Ouagadougou. Les Etalons laissent ainsi la première place provisoire du groupe au Malawi, qui a battu le Soudan du Sud (1-0) dans l'après-midi. Le jeune Nord-Irlandais Johnny McKinstry commence bien son mandat à la tête des Cranes.



Les onzes de départ :

Burkina Faso : Sawadogo, Yago, Dayo, Tapsoba, Y.Coulibaly, Kaboré, Dabo, Pitroipa, Bayala, E.Traoré, F.L.Traoré.

Ouganda : Onyango, Mugabi, Awany, Jjuuko, Ochaya, Abdul, Azira, Miya, Aucho, Okwi, Kaddu.



Classement du groupe C : 1. Malawi, 3 pts. 2. Burkina Faso, Ouganda, 1 pt. 4. Soudan du Sud, 0 pt.



Dans le groupe C, le Soudan n'a pas fait de détails contre Sao Tomé-et-Principe (4-0), grâce à des buts signés Agab (7eme), Eltesh (44eme), Diogo (62eme, csc) et Al Rashid (77eme).



Les onzes de départ :

Soudan : Aboeshren, El Tahir, Merghani, Kamal, Boya, Eltetsh, Abuagla, Al Rashid, Eldin, Shiboub, Bakhet, Agab.

Sao Tomé : Aldair, Soares Jr, Viegas, Pequeno, Monteiro, E. Varela "Pogba", Pontes, Barbeiro, Jok.Carvalho "Iniesta", Nazare, L.Leal.



Alors qu'il avait ouvert le score dès l'entame par Wilson Eduardo (3eme), l'Angola a subi la loi de la Gambie (1-3) dans le groupe D. Les Scorpions du Belge Tom Saintfiet, qualifiés en écartant Djibouti de haute lutte, l'ont emporté grâce notamment à un doublé express d'Hasan Ceesay.



Les onzes de départ :

Angola : Cabaça, Isaac, Bastos, Wilson, Núrio Furtuna, Herenilson, Show, Fredy, Geraldo, Wilson Eduardo, Gelson Dala.

Gambie : Jobe, Nj.Faye, Sanneh, Colley, Jagne, Sohna, Marreh, H.Barry, Ab.Jallow, M.Barrow, As.Ceesay.