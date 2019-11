CAN 2021 - Éliminatoires (J1) : La Tunisie se balade, le Maroc tenu en échec

La Tunisie prend la tête du groupe J des éliminatoires de la CAN 2021 dès la première journée. Les Aigles de Carthage ont pris le meilleur sur la Libye (4-1). Wahbi Khazri et Saif Eddine Khaoui ont porté la sélection de Mondher Kebaier. Ils ont chacun marqué un doublé. Le joueur de Saint-Etienne a ouvert le score dès la demi-heure de jeu en transformant un penalty repoussé dans un premier temps par Mohamed Nachnouche. Un peu avant la pause, le milieu offensif de l'OM a marqué son premier but sur la scène internationale en exploitant parfaitement une contre-attaque amorcée par Youssef Msakni. Une réalisation qui a sorti la Tunisie d'un mauvais pas car dans le temps additionnel de la première mi-temps, Hamdou Elhouni réduisait la marque. En vain car dès le retour des vestiaires, Khaoui a marqué son deuxième but du soir avant que Wahbi Khazri ne l'imite en toute fin de match. Le quatrième de la dernière CAN entame bien sa nouvelle campagne continentale.



Les compositions des équipes :



Tunisie : Ben Mustapha - Maaloul, Meriah, Abdennour, Dragher - Skhiri, Sassi, Ben Mohamed - Khaoui, Msakni, Khazri



Libye : Nachnouche - Matoug, Draa, Ouerfelli, Tarhouni - Hassan, Mosrati, Soula, Houni - Ellafi, Salto



Si le Maroc a montré un visage tout aussi offensif contre la Mauritanie (0-0), c'était avec beaucoup moins de réussite. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont été ultra-dominateurs sans arriver à tromper Namori Diaw. Les chiffres de la domination marocaine donnent le tournis : 60% de possession, 21 tirs dont 7 cadrés. De quoi rendre ce score nul encore plus frustrant. Youssef En-Nesyri et Hakim Ziyech, le capitaine du soir, ont eu de nombreuses opportunités, sans arriver à conclure. Le Maroc a toujours un gros problème de réalisme devant le but et la rigueur de la défense des Mourabitounes n'a pas aidé ce soir. Les Lions de l'Atlas vont devoir se reprendre dès la prochaine journée face au Burundi sous peine de voir la Centrafrique s'échapper en tête du groupe E.



Les compositions des équipes :



Maroc : Bounou - Mazraoui, Abdelhamid, Saïss, Hakimi - S.AMrabat, Taarabt - N.Amrabat, Amallah, Ziyech (c) - En-Nesyri



Mauritanie : Namori - M.Diaw, B.N'Diaye, Ba, Houssen - Guidileyee, El Hacen, Coulibaly - I.Diakité, A.Ba, Bessam.