CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : La Côte d'Ivoire ne convainc pas

Petitement mais sûrement,, samedi à Abidjan. Cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 se résuma à une, plus ou moins mérités et plus ou moins bien tirés., après que le Toulousain ait pris le ballon des mains de Nicolas Pépé, qui l'avait obtenu et voulait le tirer. Venant d'un récidiviste (depuis ses débuts au Téfécé, le joueur a raté 5 des 15 penaltys qu'il a tentés en Ligue 1, soit un tiers du total), cela faisait désordre., au mitan de la seconde période (68eme). Quelques minutes plus tôt, Daouda Kassaly avait retardé l'échéance sur une frappe puissante de Nicolas Pépé. Le public du stade Félix Houphouët-Boigny a certes vu ses favoris rejoindre Madagascar, vainqueur dans l'après-midi de l'Ethiopie sur le même score, en tête de ce groupe K. Mais pour le spectacle, il faudra repasser.1. Madagascar, Côte d'Ivoire, 3 pts. 3. Ethiopie, Niger, 0 pt.