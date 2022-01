CAN 2021 : 7 nouveaux cas de Covid pour la Tunisie !

La Tunisie est l'équipe la plus frappée par le Covid durant cette CAN. Sept nouveaux joueurs ont été testés positifs ce jour selon un communiqué de la Fédération de Football Tunisienne. Les joueurs concernés sont : Khazri, Maaloul, Ben Hamida, Ben Romdhane, Chaalali, Dhamen et Jmal. Ils viennent s'ajouter aux cinq joueurs diagnostiqués positifs il y a quelques jours : Sliti, Touzghar, Haddadi, Bronn et Jebali. Seule note positive, le retour de Mohamed Drager, positif il y a quelques jours et désormais guéri.

Face à la Gambie pour un match ultra décisif, la Tunisie sera donc privée de 12 joueurs !