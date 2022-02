Cameroun-Egypte, choc au sommet de l'Afrique

Par AFP February 3, 2022 10:17 L'affiche Cameroun-Egypte en demi-finale de la CAN oppose les deux pays les plus titrés d'Afrique, sept victoires pour les "Pharaons", cinq pour les "Lions Indomptables", et s'est déjà trois fois jouée en finale. Historique.