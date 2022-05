. Cinqapparaissent sur laretenus en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 par le coach des Lions Indomptables. Il s'agit de Christopher Wooh (RC Lens), Oumar Gonzalez (AC Ajaccio), Georges Kevin Nkoudou (Besiktas), Olivier Kemen (Kayserispor) et Franck Etouga (Asante Kotoko). Courtisé, le binational Bryan Mbeumo (Brentford) n'y figure en revanche pas, au contraire du Messin, auteur de prestations remarquées ces dernières semaines.Le Cameroun affrontera le Kenya et le Burundi, les 4 et 8 juin prochains.