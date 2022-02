Le Cameroun croyait pourtant le dossier du sélectionneur clos. Dimanche à la télévision nationale, le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, avait confirmé le maintien de Toni Conceiçao sur le banc des Lions Indomptables, troisièmes de la CAN 2021 à domicile. « La priorité actuellement n’est pas de déstabiliser l’équipe en la décapitant, c’est-à-dire de couper la tête de l’entraîneur. La priorité, comme l’a dit le chef de l’État, c’est de remettre l’équipe au travail », avait alors déclaré le représentant du gouvernement. Une nouvelle que la Fédération camerounaise de football n'avait par la suite pas confirmé sur ses canaux officiels.

Un ultimatum de 72 heures

On comprend mieux pourquoi. Mercredi soir, Samuel Eto'o a spectaculairement repris la main. Le président de la Fécafoot n'entend pas se laisser dicter sa conduite par son ministre de tutelle, même si ce dernier détient les cordons de la bourse (et paye le sélectionneur). Réunie en comité exécutif, l'instance dirigée par l'ancien buteur annonce qu’un « délai de 72 heures a été donné au président de la Fecafoot (Samuel Eto’o, donc) pour prendre une décision concernant l’avenir de Monsieur Antonio Conceiçao. » A un peu plus d'un mois du barrage du Mondial 2022 face à l'Algérie, voilà qui réintroduit de l'incertitude sur le sort du Portugais, validé en 2019 par le ministre des Sports après le limogeage du duo Seedorf-Kluivert, poussés par leur ami... Samuel Eto'o.