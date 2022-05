Hubert Velud peut souffler. La FBF (Fédération burkinabé de football) et le ministère de tutelle parlent enfin d’une même voix. Alors que l’instance fédérale avait désigné le technicien français comme sélectionneur des Étalons le mois dernier, le ministère avait mis son véto, demandant un rapprochement entre les deux parties en guerre à la FBF. Après une médiation sous les auspices du Comité olympique, tout est revenu à la normale. « Je me réjouis de constater que la médiation que vous avez souhaitée a permis d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord permettant le retour de la paix et de la stabilité au sein de la faitière du football burkinabé », écrit le ministre ce mardi. Ainsi, ce dernier valide le nom d’Hubert Velud comme patron des Etalons.



Sans contrat depuis son départ du Soudan en novembre 2021, l'ancien coach du TP Mazembe retrouve ainsi un poste. Il remplace Kamou Malo, limogé après la quatrième place du Burkina Faso à la CAN 2021 au Cameroun. Comme recommandé par le ministre Abdoul Wabou Drabo, l’adjoint de Velud sera un Burkinabè, en l’occurrence Firmin Sanou, déjà adjoint de Malo.



Attendu dans les prochains jours à Ouagadougou pour la signature de son contrat, Velud débutera sa mission dès le mois prochain. En éliminatoires de la CAN 2023, le Burkina Faso affrontera le Cap-Vert le 3 juin à Marrakech au Maroc avant de se déplacer contre Eswatini le 7 juin.