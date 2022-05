Bénin : Trois nouveaux pour le Sénégal et le Mozambique

Le sélectionneur intérimaire du Bénin, Moussa Latoundji, a communiqué ce mardi la liste pour démarrer les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le mois prochain face au Sénégal et au Mozambique. Misant sur la continuité, le technicien local a fait confiance aux cadres de la sélection. On note les retours en équipe nationale de Désiré Azankpo, Sessi D'Almeida, Youssouf Assogba et Jordan Adéoti. Trois nouveaux Écureuils vont découvrir la sélection. Il s'agit de Bawa Salim, milieu de terrain de Coton FC au Bénin, Lookman Farou Moussa, gardien de but d'Harmmaby IF en Suède et Ryan Adigo, le jeune attaquant du Wurzburgrer Kickers en troisième division allemande.

Les Ecureuils débuteront sur le terrain des Lions de la Teranga le 4 juin 2022 à Dakar, avant de recevoir les Mambas au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, quatre jours plus tard. Logés dans la poule L, les Écureuils ont la lourde charge de sortir de ces éliminatoires avec l'un des deux billets qualificatifs pour la CAN, après avoir raté d'un cheveu la précédente édition et les barrages pour la Coupe du monde 2022.