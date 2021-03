Amad Diallo, 18 ans et déjà un éléphant

Nicolas Pépé n'est plus le seul ailier gaucher évoluant en Premier League à postuler à une place dans le secteur offensif de la Côte d'Ivoire. Comme un symbole, vendredi dernier, l'attaquant d'Arsenal a été remplacé par Amad Diallo à la 85eme minute du match contre le Niger comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. A 18 ans, le joueur de Manchester United a joué ses premières minutes avec la Côte d'Ivoire. Mais certainement pas les dernières. Même s'il n'a jamais représenté les Elephants dans les sélections de jeunes, Amad Diallo est un des attaquants les plus prometteurs d'Afrique. Et même du monde entier étant donné que sa double-nationalité italo-ivoirienne lui a valu d'être dragué par la Squadra Azzurra.

Amad Diallo a été comparé à Cristiano Ronaldo

Récemment, de nombreux observateurs ont été attirés par sa progression. Il y a quelques semaines, Rio Ferdinand est même allé jusqu'à le comparer à Cristiano Ronaldo. Rien que ça. Il faut dire qu'en mars, le natif d'Abidjan est rentré dans l'histoire de Manchester United. Avec un superbe but de la tête lors du huitième de finale aller de Ligue Europa entre MU et Milan AC, l'attaquant est devenu le plus jeune buteur non-britannique de l'histoire des Red Devils dans une compétition continentale. Son principal fait d'armes. Mais pas le seul. Amad Diallo montre aussi de très belles choses au sein de la réserve mancunienne depuis son arrivée en janvier 2021 contre 20 millions d'euros. Il a été impliqué sur six buts en deux matchs de Premier League 2. Un rendement fou qui confirme son potentiel. En Italie, le joueur de l'Atalanta Bergame avait déjà eu le droit de jouer en Serie A et même en Ligue des Champions grâce à ses excellentes performances en Primavera. Avec les U19 de la Dea, il a été impliqué sur 28 buts en 46 matchs et a remporté deux titres nationaux.

Sa polyvalence, ses qualités techniques et son excellente vision du jeu lui ont permis de séduire Gian Piero Gasperini. S'il n'a joué que 59 minutes en deux saisons chez les professionnels avant de signer en Angleterre, l'ailier s'est offert un autre record de précocité en devenant le premier joueur né en 2002 à marquer en Serie A. C'était en octobre 2019 pour sa première apparition dans l'élite du football italien. Un exploit parmi tant d'autres qui lui permet d'être en concurrence avec Nicolas Pépé dès l'année de sa majorité.