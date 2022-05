Algérie : Mahrez, la mystérieuse blessure

Comme annoncé plus tôt dans la semaine, Riyad Mahrez ne participera pas aux rencontres du mois de juin avec l'Algérie. Alors que la liste de Djamel Belmadi pour ces rencontres face à l'Ouganda et en Tanzanie se fait toujours attendre, la Fédération algérienne de football a annoncé ce vendredi le forfait de l'ailier de Manchester City, officiellement blessé. « La Fédération algérienne de football a reçu ce jeudi 26 mai 2022 un rapport médical de la part du club anglais de Manchester City indiquant que Mahrez n’est pas en mesure de participer au prochain stage et aux deux prochaines rencontres de la sélection », indique la FAF dans un communiqué mis en ligne dans la soirée.

Belmadi attendu sur le sujet

Voilà qui a de quoi interpeller. À aucun moment, Manchester City n'a communiqué sur une blessure de l'ancien Havrais. Et ce dernier, qui ne passe pratiquement jamais par la case infirmerie depuis ses débuts professionnels, n'a pas davantage donné d'indications dans ce sens. Alors s'agit-il d'un retrait temporaire, en accord avec le sélectionneur, ou bien cette communication cache-t-elle une mise à l'écart du capitaine des Fennecs, critiqué depuis la CAN pour ses prestations sous le maillot national ? Les explications de Djamel Belmadi sont attendues avec impatience.