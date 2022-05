Il y a quelques mois, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, avait vivement critiqué Andy Delort après que ce dernier ait « mis entre parenthèses » sa carrière internationale. Il avait même osé le traiter de « petite mariée », suggérant que ce dernier choisissait ses matches et refusait de participer aux qualifications. A ce moment-là, ils n’étaient pas nombreux à croire en une réconciliation entre les deux hommes. Et pourtant, aujourd’hui, cela semble en prendre le chemin.

Belmadi prêt à passer l’éponge avec Delort

Belmadi a été questionné à propos de l’attaquant de l’OGC Nice en conférence de presse ce lundi. Il a répondu avec le sourire aux lèvres : « Je l’attendais cette question. Si Dieu le veut, ça s’arrangera ». Il a ensuite enchéri en indiquant qu’il n’avait « rien de personnel » contre lui. « C'est un joueur sans problème mais ses prises de positions ont été une bombe dans le vestiaire. Une petite confidence : il y a eu une discussion depuis et de nouveaux éléments sont apparus. En temps et ne heure il aura son mot à dire. L’équipe nationale ne m’appartient pas à moi », a-t-il ajouté. Le technicien algérien serait donc prêt à tendre une nouvelle fois la main à celui qu’il avait convoqué la première fois en mai 2019 juste avant la CAN victorieuse.



Si Delort a une chance de retrouver l’équipe algérienne c’est aussi parce que celle-ci pâtit actuellement d’un manque de solutions aux avant-postes. Pour les prochains matches, Islam Slimani est pressenti pour débuter alors qu’il n’a plus joué depuis des semaines avec son club de Sporting. « On n’a pas le temps de remettre les joueurs à niveau. La sélection c’est les meilleurs joueurs au bon moment. Mais il y a des postes et des situations particulières qui font qu’on enfreint la règle », a concédé Belmadi.