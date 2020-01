Et de trois pour Riyad Mahrez. Déjà sacré en 2015 et en 2016, l'ailier algérien a été une nouvelle fois élu joueur maghrébin de l'année par les internautes de France Football. Champion d'Angleterre avec Manchester City puis champion d'Afrique avec les Fennecs, le gaucher devance son homologue marocain de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, et son compatriote Ramy Bensebaini, passé cet été du Stade Rennais au Borussia Mönchengladbach. Suivent un autre pensionnaire de Bundesliga, Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), et le Tunisien Anice Badri (Espérance Tunis), couronné l'an dernier.

Riyad Mahrez élu joueur maghrébin de l'année 2019 https://t.co/tuWb61IiiU

Le palmarès du joueur maghrébin de l'année :



2013 : Islam Slimani (Algérie)

2014 : Yacine Brahimi (Algérie)

2015 : Riyad Mahrez (Algérie)

2016 : Riyad Mahrez (Algérie)

2017 : Mehdi Benatia (Maroc)

2018 : Anice Badri (Tunisie)

2019 : Riyad Mahrez (Algérie).