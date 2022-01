Accablé par le sort, Ali Badra Sangaré perd son père

Le sort accable Ali Badra Sangaré. Au centre des critiques après sa faute de main fatale dimanche face à la Sierra Leone (2-2), le gardien de but des Eléphants de Côte d'Ivoire a eu la douleur d'apprendre le décès de son père. Le sociétaire de JDR Stars (Afrique du Sud) a lui-même annoncé la nouvelle ce lundi matin.

« C'est avec une grande tristesse, que j'ai appris dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le décès de mon père... Dieu dans sa grande bonté, a bien voulu le rappeler auprès de lui... Malgré la douleur qu'occasionne cette énorme perte, je me battrai sur le terrain pour lui rendre hommage et lui faire plaisir depuis là-haut... La mort n'arrête pas l'amour, repose en paix papa », a annoncé Ali Badra Sangaré.

Our hearts go out to #TeamCotedIvoire goalkeeper Badra Ali Sangaré who lost his father earlier today.

Stay strong. pic.twitter.com/yYSrWkERnz

