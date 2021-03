Abdou Diallo, un Lion en gestation

Les esprits tordus diront peut-être qu'Abdou Diallo, qui n'a jamais été aussi fort que ces dernières semaines au PSG en tant que latéral gauche, a mal choisi son moment pour abandonner définitivement l'équipe de France. Les autres, à commencer sans doute par le joueur lui-même, peuvent à l'inverse voir un lien de cause à effet entre la décision de l'ancien capitaine des Bleuets d'opter pour le Sénégal et son épanouissement sur le terrain. Habitué à évoluer dans l'axe, c'est bien à la place de Layvin Kurzawa qu'Abdou Diallo est en train de se positionner en tant que titulaire en puissance pour la double confrontation tant attendue entre le PSG et le Bayern, en Ligue des Champions.



En attendant, dans cette accumulation d'émotions fortes, l'ex-Monégasque devra gérer sa première cape avec les Lions de la Teranga à 24 ans. Si celle-ci arrive, mais il serait très étonnant qu'Aliou Cissé laisse son nouveau protégé de côté, puisque c'est lui qui est à l'origine de la démarche. D'après Le Parisien, Abdou Diallo a également été marqué par ses récents voyages au Sénégal, le pays de ses parents. Et sa famille, justement, aurait joué le rôle d'ultime élément déclencheur. "Avant de signer à Paris, je suis venu pour la première fois au pays, confirme cette tête bien faite pour la Fédération Sénégalaise. J'ai découvert dans l'anonymat, ça me trottait depuis. J'ai décidé où était ma place."



Déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN l'an prochain, les Sénégalais n'ont jamais remporté le titre continental, eux qui ont atteint deux fois la finale dont la dernière lors de l'ultime édition, en 2019 contre l'Algérie (1-0). Pour Abdou Diallo, la motivation sportive est donc tout aussi forte, avec la perspective d'enchaîner sur le Mondial au Qatar lors d'une année 2022 qui sera très dense pour le football de nations. "Je vais découvrir en détail et m'adapter, le contact a été très facile car je connais les joueurs." Notamment Idrissa Gueye, son partenaire au PSG.

🇫🇷 #DL1

⚽ Abdou Diallo s'est confié en exclusivité à beIN SPORTS !

🎙 "Ecrire mon histoire avec le PSG"

🔴🔵 Il évoque son intégration à Paris, Lucien Favre, Thomas Tuchel, les résultats du PSG, Mbappé, l'Equipe de France... pic.twitter.com/xuv7Klyrnx

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2019