Du vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet, vivez l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations TOTAL, ÉGYPTE 2019, à suivre en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS.

Pour l’occasion, beIN SPORTS proposera un dispositif exceptionnel avec la diffusion de 100% des matchs et un magazine dédié à cette Coupe d’Afrique des Nations, qui comptera pour la première fois de son histoire 24 équipes. Avant et après chaque rencontre, Smaïl BOUABDELLAH sera en plateau en présence d’un consultant beIN SPORTS et d’un invité. Des duos de commentateurs experts vous feront vivre la compétition de la cérémonie d’ouverture, avec le match Égypte-Zimbabwe, jusqu’à la finale qui aura lieu le vendredi 19 juillet.

COMPOSITION DES GROUPES POUR LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS TOTAL, ÉGYPTE 2019 :

GROUPE A : ÉGYPTE, RD CONGO, OUGANDA, ZIMBABWE

GROUPE B : NIGERIA, GUINÉE, MADAGASCAR, BURUNDI

GROUPE C : SÉNÉGAL, ALGÉRIE, KENYA, TANZANIE

GROUPE D : MAROC, CÔTE D’IVOIRE, AFRIQUE DU SUD, NAMIBIE

GROUPE E : TUNISIE, MALI, MAURITANIE, ANGOLA

GROUPE F : CAMEROUN, GHANA, BÉNIN, GUINÉE-BISSAU

LES MATCHS CHOCS A SUIVRE DURANT LA PHASE DE POULES :

ÉGYPTE/ZIMBABWE (19/06) ; CÔTE D’IVOIRE/AFRIQUE DU SUD (24/06) ; NIGERIA/GUINÉE (26/06) ; ÉGYPTE /RD CONGO (26/06) ; SÉNÉGAL/ALGÉRIE (27/06) ; TUNISIE/MALI (28/06) ; MAROC/CÔTE D’IVOIRE (28/06) ; CAMEROUN/GHANA(29/06) ; AFRIQUE DU SUD /MAROC (01/07) ; BÉNIN/CAMEROUN (02/07)