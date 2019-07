Sénégal-Algérie, la finale en chiffres

Avantage Sénégal

- Le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but et a donc réussi cinq "clean sheets" en six matches, dont trois en phase finale. A l'inverse, l'Algérie a encaissé un but lors de ses deux dernières rencontres et a dû avoir recours aux tirs au but pour se qualifier lors de son quart de finale, contre la Côte d'Ivoire.

- Plusieurs statistiques comparatives, depuis le début de la CAN, sont légèrement en faveur du Sénégal : la possession (56% contre 52%), la possession dans les 30 derniers mètres (33% contre 28%), les fautes (22 fautes algériennes par match en moyenne, 19 au Sénégal) et les dribbles tentés (19 pour le Sénégal, 17 pour l'Algérie).

- Les Lions de la Teranga enchaînent une troisième compétition d'affilée avec Aliou Cissé comme sélectionneur (arrivé après la CAN 2015), puisqu'ils ont disputé la dernière Coupe du monde. A l'inverse, les Algériens ont tout reconstruit pour cette CAN 2019 avec Djamel Belmadi comme nouveau sélectionneur.

- Sadio Mané est deuxième meilleur buteur de la CAN avec trois buts, à égalité avec Riyad Mahrez et Adam Ounas (et à deux buts du Nigérian Odion Ighalo). Mais il surfe sur une saison bien plus exceptionnelle, à titre personnel, que Mahrez avec aussi un titre de meilleur buteur de Premier League (22 réalisations, contre sept pour Mahrez).

Avantage Algérie

- L'Algérie et le Sénégal se sont déjà défiés lors de cette compétition, au premier tour, et ce sont les Algériens qui s'étaient imposés (voir plus bas) lors de ce deuxième match de poule, ce qui leur a permis ensuite de terminer en tête avec trois victoires.

- L'Algérie a déjà gagné la Coupe d'Afrique des nations, avec une victoire en 1990 (1-0 face au Nigeria, en Algérie) et une finale perdue en 1981 (3-0 contre le Nigeria, au Nigeria). A l'inverse, les Sénégalais ont perdu la seule finale de leur histoire (0-0 puis 3-2 aux tirs au but devant le Cameroun, au Mali).

- L'Algérie reste sur 12 matches sans défaite, à décomposer en neuf victoires et trois nuls. La dernière défaite des Fennecs remonte à octobre 2018, 1-0 au Bénin en qualifications pour cette CAN 2019.

- Les confrontations récentes tournent à l'avantage de l'Algérie, avec une série de quatre victoires et un nul. En phase finale de CAN, le Sénégal n'a jamais gagné, avec deux victoires algériennes et un nul. Le bilan total est de 11 victoires algériennes, six nuls et quatre défaites sénégalaises.

Les dernières confrontations

Le 27 juin 2019 au Caire, deuxième journée du groupe C de CAN (1-0 pour l'Algérie):

Sénégal: Mendy - Wague, Sabaly, Koulibaly, Kouyaté - Keita (Thioub 63e), Ndiaye, N'Diaye (Saivet 87e), Diatta (Diagne 73e) - Mané, Niang.

Algérie: M'Bolhi - Atal, Bensebaini (Fares 80e), Mandi, Benlamri - Mahrez, Bennacer (Abeid 90e+2), Feghouli, Guedioura - Belaili (Delort 86e), Bounedjah.

Le 23 juin 2017 à Franceville, troisième et dernière journée du groupe B de CAN (2-2):

Sénégal: K. Ndiaye - Touré, Mbodji (Diedhiou 70e), N'Doye, Ciss - B. Ndiaye (Gueye 79e), Diamé, Diop - Sarr, Sow, Konaté (Keita 90e+4).

Algérie: Asselah - Meftah, Mandi, Cadamuro, Ghoulam - Guedioura, Hanni (Ghezzal 83e), Bentaleb - Mahrez, Slimani (Bounedjah 80e), Bentaleb.