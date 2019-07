Nigeria: 50 000 dollars pour chaque but !

Il ne va pas falloir se louper. Aliko Dagote, homme le plus riche d'Afrique, a promis de faire un don de 50 000 dollars (55 600€) à chaque but inscrit par le Nigeria lors de la demi-finale de la CAN contre l'Algérie, programmée dimanche soir (21h).

Une promesse qui fait suite à celle de Femi Otedela, magnat du pétrole nigérian, de récompenser les joueurs par un virement de 25 000 dollars à chaque but. C'est Amaju Pinnick, le président de la Fédération nigériane de football, qui a annoncé la nouvelle jeudi, alors qu'il rendait visite à son équipe.

Depuis le début de la compétition, et jusqu'au quart de finale pour l'instant, chaque joueur a touché un joli pécule de 72 000 dollars, provenant de primes et de dons. Une habitude chez les Super Eagles, puisque lors de leur dernier sacre dans la compétition en 2013, le président de l'époque, Jonathan Goodluck, avait récompensé les joueurs avec de l'argent liquide et des parcelles de terre.