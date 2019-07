Mané pousse un coup de gueule sur le Ballon d'Or 

Récent vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Sadio Mané se positionne comme un prétendant crédible au Ballon d'Or. Une place qu'il pourrait renforcer s'il venait à gagner la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, vendredi (21h), face à l'Algérie. Néanmoins, le joueur de 27 ans a tenu à pousser un véritable coup de gueule au micro de la BBC, estimant que la CAN n'avait pas autant d'impact que les autres compétitions internationales sur les votes du Ballon d'Or.

"Je pense que ce n’est pas normal que la CAN ne soit pas considérée au même titre que la Copa America ou l’Euro. C’est un cri du cœur que nous devons tous faire. C’est quelque chose de vraiment dommage. Avec tout le respect, il faut que ça cesse", a déclaré Mané, un brin agacé.

Toutefois, l'attaquant des Reds, qui avait terminé co-meilleur buteur de Premier League la saison dernière (22 buts), et qui est encore en course pour devenir meilleur buteur de cette CAN 2019 (3 buts contre 4 pour Ighalo), dispose de nombreux atouts pour remporter le trophée.