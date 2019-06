Mali: Les 23 enfin annoncés

Un temps menacée d’exclusion de la Coupe d’Afrique des nations 2019, la sélection malienne a finalement donné sa liste des 23 joueurs ce samedi, à 6 jours du début de la compétition.

Le Lensois Souleymane Diarra fait partie des trois joueurs écartés, alors que ses coéquipiers Sang et Or Massadio Haïdara et Cheick Doucouré sont de la partie, tout comme le Rennais Hamari Traoré, le Lillois Youssouf Koné, le Rémois Moussa Doumbia et le Nantais Kalifa Coulibaly.

L’assemblée générale de la Femafoot s’est visiblement déroulée sans encombre, ce qui ne devrait pas pousser la Fifa à suspendre les Aigles du Mali pour la CAN en Egypte.