Les Pharaons en toute logique

Quand l’Egypte reçoit la Coupe d’Afrique des nations, trois fois que quatre elle l’emporte ! C’est arrivé en 1959, en 1986 et en 2006 – seul le Zaïre en 1974 ayant fait barrage à une sélection locale alors cantonnée à la troisième marche du podium. Si les Pharaons, initialement, ne devaient pas recevoir cette 32e édition de la CAN promise d’abord au Cameroun, puis pressentie au Maroc, ils en assument bel et bien l’organisation et ont d’ores et déjà fait leurs preuves en livrant une cérémonie d’ouverture spectaculaire dans le stade international du Caire. Avant l’entrée en lice des héros de la nation.

Forte de ses sept titres continentaux déjà – un record en Afrique – l’Egypte prétend ouvertement à un huitième sacre cet été, et les coéquipiers de Mohamed Salah se sont employés à faire honneur à leur statut et à leurs ambitions. En lever de rideau de la compétition, ils n’ont pas manqué ce vendredi soir de vaincre le Zimbabwe. Une sélection sans grande référence dans le tournoi mais qui pour ses débuts a su offrir une belle opposition à son hôte, bien campée sur ses arrières et confortée dans son assise défensive par un excellent gardien.

Les Egyptiens, ainsi, ont longtemps vu leur enthousiasme vain, jusqu’à cette action percutante de Mahmoud – Trezeguet – Hassan. Sa percée du flanc gauche à l’axe ponctuée d’une frappe enroulée du droit venait faire mouche peu avant la pause (1-0, 41e). Suffisant pour assurer la victoire. Après la pause, selon les préceptes du sélectionneur mexicain Javier Aguirre, les Pharaons prenaient bien soin de ne surtout pas se découvrir, quitte à réfréner leurs ardeurs. Sans fioriture donc, les favoris obtenaient l’essentiel: les trois points pour prendre les commandes de la poule A en attendant le match de samedi entre la RD Congo et l’Ouganda. La suite pour l’Egypte se jouera mercredi prochain, toujours au Caire, face aux Congolais. Rendez-vous est pris.