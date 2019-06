Le Mali exclu et non remplacé ?

La Fémafoot est en effet suspendue par la Fifa pour ingérence depuis mars 2017. Une assemblée générale est programmée le 15 juin et si elle est "sabotée", les Aigles de Kalifa Coulibaly pourraient être interdits de jouer la CAN.

RFI rappelle que, selon le règlement de la compétition continentale, un forfait de dernière minute laisserait le groupe en question avec le nombre d’équipes restantes. L’Angola, la Mauritanie et la Tunisie s’affronteraient ainsi dans la poule E avec deux tickets pour les 8e de finale.

Si la CAF décide de repêcher une sélection, cela pourrait être le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang (qui a fini 3e du groupe du Mali lors des éliminatoires) ou le Burkina Faso de Bertrand Traoré, le meilleur 3e des qualifications.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA est clair: la FIFA a été et reste au côté du football malien qui a un potentiel incroyable, mais ce dernier court le risque d’une suspension au niveau de la FIFA et de sa participation à la CAN si l’AG du 15 juin prochain est sabotée. pic.twitter.com/0WqsEz63Sl