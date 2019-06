L'Algérie accueille Delort !

Finalement, Andy Delort disputera bien la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec l’Algérie. Au lendemain de l’exclusion d’Haris Belkebla, coupable d’avoir montré son postérieur dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, a décidé de remplacer le milieu défensif de Brest par l’avant-centre de Montpellier, âgé de 28 ans. C'est un coup de tonnerre du côté algérien à une semaine du début de la compétition en Egypte.

الناخب الوطني جمال بلماضي يختار المهاجم اندي دولور لتعويض زميله المبعد هاريس بلقبلة.

المهاجم الدولي سيلتحق بتربص الخضر اليوم ويشارك غدا في أول حصة تدريبية له مع الخضر.#TeamDZ #LesVerts #LesFennecs #123VivaLAlgerie pic.twitter.com/k4nHvAQjsv — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 13, 2019

La polémique est en effet relancée auprès des supporters. Ce n’est que le lundi 29 avril qu’Andy Delort a annoncé son envie de rejoindre les Fennecs, qui avaient déjà obtenu leur qualification pour la CAN 2019. En fait, le natif de Sète, ex-international U20 tricolore, a "récemment" appris que sa mère était d'origine algérienne et a fait les démarches pour obtenir un passeport. L’ancien Toulousain n'avait pas encore reçu l'autorisation de la Fifa lorsque Belmadi a officialisé son groupe de 23, il y a deux semaines. Depuis, son changement de nationalité sportive a été validé.

Malgré tout, Andy Delort est un renfort de poids pour la sélection algérienne, lui qui a fini sa saison avec 14 buts et 7 passes décisives en 38 matches avec le MHSC. Il est désormais la doublure de Baghdad Bounedjah, le buteur prolifique d’Al-Saad et l’actuel numéro 9 titulaire de Djamel Belmadi au sein d’un 4-2-3-1 emmené par Riyad Mahrez et Yacine Brahimi. L'armada offensive algérienne tentera de briller d’entrée contre le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie dans le groupe C.