La Tunisie y va aussi

Le premier tour de la CAN est terminé. Espérons que ça puisse aboutir à une phase finale un peu plus enthousiasmante, après deux ultimes matches encore loin d'être enthousiasmants: un nul (0-0) à nouveau décevant pour la Tunisie face à la Mauritanie, et une victoire (1-0) du Mali contre l'Angola, ce qui a une incidence importante sur le classement final du groupe E. En effet, les Maliens en profitent pour terminer en tête de leur poule, mais il n'est pas certain que ce soit une bonne affaire pour autant. Ainsi, le Mali défiera la Côte d'Ivoire, alors que la Tunisie de Khazri (et d'Alain Giresse) retrouvera le Ghana, en vertu d'un tableau plus complexe qu'à l'accoutumée, puisqu'il s'agit de la première édition à 24 équipes.

The group stage is officially over, and here's Group E.



Mali and Tunisia qualify, as Angola and Mauritania bid farewell to #TotalAFCON2019 from the group stage.

Et donc avec quatre meilleurs troisièmes également qualifiés, dont l'Angola et la Mauritanie ne feront donc pas partie. Ils étaient pourtant maîtres de leurs destins respectifs. Les Angolais passaient en cas de nul, les Mauritaniens de Corentin Martins également en cas de victoire. Les deux sélections sont toujours restées en course, mais c'est donc bien l'Afrique du Sud qui clôt le bal des meilleurs troisièmes et affrontera l'hôte égyptien en huitièmes.

L'Egypte qui pourrait enchaîner ensuite face au Nigeria ou au Cameroun. Sénégal-Maroc ou Côte d'Ivoire-Algérie sont, par exemple, d'autres quarts théoriques.

The fixture list you've all been waiting for.



Here's how the tournament tree looks, with all round of 16 teams drawn.#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OYSqeYuPAm — CAF (@CAF_Online) 2 juillet 2019

Le tableau

Ouganda-Sénégal (5 juillet)

Maroc-Bénin (5 juillet)

Madagascar-RD Congo (7 juillet)

Ghana-Tunisie (8 juillet)

Mali-Côte d'Ivoire (8 juillet)

Algérie-Guinée (le 7 juillet)

Nigeria-Cameroun (le 6 juillet)

Egypte-Afrique du Sud (le 6 juillet)