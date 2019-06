Grâce à Eto'o, le Cameroun fera la CAN !

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2019 débute ce vendredi soir, avec un Egypte-Zimbabwe en ouverture (22h sur beIN SPORTS 1), le Cameroun s’envole – enfin – pour le pays des Pharaons. Grâce à l’intervention de Samuel Eto’o, sollicité en tant que médiateur, les joueurs des Lions indomptables ont trouvé un accord avec les dirigeants de la fédération et le ministère des Sports au sujet des différentes primes. La grève est donc levée !

"Très conscients et très solidaires de la situation que le Cameroun traverse depuis quelques temps", les joueurs ont ainsi expliqué pourquoi ils avaient décidé de rester retranchés dans leur hôtel de Yaoundé, jeudi. Ils ont dû payer eux-mêmes les billets d’avion pour les stages effectués à Madrid et Doha (le séjour à Doha étant d’ailleurs financé par le Qatar) et aucune compensation n’a été donnée aux 37 joueurs appelés par Clarence Seedorf durant cette préparation.

Dos au mur, le ministère des Sports a versé une première prime de 20 millions CFA (environ 30 400 euros) jeudi, et a accueilli Eric Maxim Choupo-Moting, Gaëtan Bong et Carlos Kameni pour trouver un accord global concernant les fameuses primes, vendredi, sous le contrôle de l’idole Samuel Eto’o. Les 23 Camerounais sont donc sur le chemin pour Ismaïlia, où ils affronteront la Guinée-Bissau mardi prochain, puis le Ghana et le Bénin.