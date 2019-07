Changement d’arbitre pour la finale Algérie-Sénégal !

Après avoir annoncé que le Sud-Africain Victor Gomes arbitrerait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal, vendredi soir au Caire, la Confédération africaine de football a revu sa décision.

C’est en effet finalement le Camerounais Alioum Alioum qui officiera au sifflet, lui a déjà arbitré le match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe puis la rencontre entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, lors de la phase de poules et enfin le quart de finale entre Madagascar et la Tunisie.