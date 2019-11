CAN U23 : L'Afrique du Sud et le Nigeria se reprennent

L'Afrique du Sud a stoppé l'élan de la Côte d'Ivoire, mardi lors de la deuxième journée du groupe B. Grâce à un but sur coup franc de Teboho Mokoeba (79eme), les Bafana Bafana ont pris trois points qui les rapprochent de la course à la qualification en demi-finale. Une victoire qui aurait pu se dessiner plus rapidement si Lyle Brent Foster n'avait pas manqué de réussite (14eme, 35eme). Même si le but est intervenu lors du temps fort ivoirien, en deuxième période, l'addition aurait pu être plus lourde pour les Eléphants avec une tête de Matlala Makgalwa ne s'était pas écrasée sur la barre (90eme). Avec quatre points en poche (un nul et une victoire), l'Afrique du Sud a fait un grand pas vers la qualification en demi-finale tandis que la Côte d’Ivoire devra battre la Zambie pour espérer se qualifier.



Avec zéro point en deux matchs, les Chipolopolo ont de quoi avoir des regrets. Alors qu'ils avaient ouvert la marque par Patson Daka (12eme), les Zambiens n'ont gardé l'avantage que quatre minutes durant, Orji Okwonkwo égalisant dans la foulée sur corner (16eme). D'un joli coup franc, Kelechi Nwakali redonnait l'avantage aux Olympic Eagles (65eme), avant qu'un autre joueur évoluant en Europe, Taiwo Awoniyi ne leur donne un avantage définitif dans le temps additionnel. Avec ce succès, la sélection nigériane (3 points, + 2) se remet en ballottage favorable dans la course à la qualification. La Zambie, avec un seul point en deux matchs, est en difficulté, même si le Mali, avec deux revers dans le groupe A, est la seule équipe éliminée à une journée de la fin de la phase de groupes.



Résultats de la 2eme journée (groupe B) :



Zambie - Nigeria : 1-3

Buts : Daka (12eme) - Okwonkwo (16eme), Nwakali (65eme), Awoniyi (90eme+).



Côte d'Ivoire - Afrique du Sud : 0-1

But : T.Mokoeba (79eme)