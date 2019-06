CAN 2019 - Mali / Cheick Doucouré : "Jouer chaque match comme une finale"

Cheick Doucouré, le Mali entame sa compétition ce lundi face à la Mauritanie (en direct et en exclusivité à 22h00 sur beIN SPORTS 1). Dans quel état d’esprit vous êtes ?

Tout le groupe est concentré. On sait tous que débuter une compétition n’est pas toujours facile. On ne peut pas minimiser la moindre équipe sur le continent. L’équipe fera en sorte d’appliquer les consignes du sélectionneur (ndlr : Mohamed Magassouba) pour bien démarrer dans la compétition. On va jouer chaque match comme si c’était une finale.

Que connaissez-vous de la Mauritanie ?

Personnellement, je ne connais pas trop cette sélection. Mais le sélectionneur et le staff nous ont montré une vidéo sur la Mauritanie. C’est une équipe qui aime jouer au ballon et qui ne ferme pas trop le jeu. On va tout faire pour jouer le nôtre et gagner la rencontre.

Quel regard portez-vous sur votre groupe où l’on retrouve aussi la Tunisie et l’Angola ?

Je pense que ça ne va pas être facile. La Tunisie n’est plus à présenter, elle est là à chaque édition et souvent au deuxième tour. L’Angola est aussi une belle sélection. Chaque équipe a fait une belle campagne de qualifications. Ce n’est pas le fruit du hasard si elles sont avec nous en Egypte. Ce sera compliqué mais on va tout faire pour passer le premier tour.



Doucouré : "Aucune limite n’est fixée"

Lors des deux dernières CAN, le Mali a été éliminé au 1er tour. Quels sont vos objectifs cette année ?

L’objectif commun est d’abord de passer le premier tour en gagnant tous nos matchs, puis après sur les rencontres à élimination directe, on va essayer d’aller le plus loin possible dans la compétition. Tout un peuple est derrière nous. On se doit de donner le maximum. Aucune limite n’est fixée.

Le fait de se préparer au Qatar vous sera-t-il bénéfique ?

Je pense vraiment que d'être parti en stage au Qatar va nous apporter un plus au niveau physique. Il faisait bien plus chaud au Qatar qu’en Egypte. A chaque séance, il faisait entre 40 et 44 degrés. Là, il en fait 10 de moins. Et on le ressent lors de nos séances.

La sélection malienne dispose d’un groupe très jeune, avec 24 ans de moyenne d'âge (la 2ème plus jeune équipe de cette CAN, derrière la Tunisie). Avez-vous peur du manque d’expérience ?

C’est un atout pour nous d’avoir autant de jeunes joueurs. Pour beaucoup, nous sommes passés par la même académie au Mali (Académie Jean-Marc Guillou) depuis tout petit. On joue ensemble depuis quelques années dans les équipes de jeunes. On se connaît très bien. Et n’oublions pas, que nous avons des joueurs d’expérience comme Moussa Marega (FC Porto) ou Molla Wagué (Nottingham Forest).

A titre personnel, avez-vous récupéré de votre longue saison avec le RC Lens ?

Tout se passe bien depuis la fin des barrages (face à Dijon, le 2 juin). Le lendemain, je suis rentré en sélection, à Bamako, j'ai ensuite pris l'avion pour Doha. Durant les premiers jours, j’ai eu un emploi du temps aménagé pour que je puisse récupérer physiquement. Aujourd’hui, je me sens bien et j’espère faire une bonne compétition.

A seulement 19 ans, vous avez été l’un des hommes essentiels du RC Lens cette saison et la CAN peut vous faire entrevoir les portes d’un club plus huppé. En avez-vous conscience ?

Bien évidemment, je suis conscient que je peux bénéficier d’une belle exposition avec la CAN si je suis amené à jouer. Déjà avec la saison que j’ai faite, j’ai reçu des sollicitations de plusieurs clubs. Mais je ne me prends pas trop la tête avec ça. Je suis bien à Lens. Aujourd’hui, je ne pense qu’à la sélection.