CAN 2019 : Du jamais-vu depuis 1972

Vainqueurs respectifs du Bénin (1-0) et de l'Afrique du Sud (2-1), le Sénégal et le Nigeria sont les deux premières équipes à avoir décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Et en attendant les résultats des deux dernières confrontations du jour entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire d’un côté et la Tunisie et Madagascar de l’autre, il est d’ores et déjà acquis qu’aucune équipe ayant participé aux demi-finales de la CAN 2017 - Cameroun, Ghana, Egypte et Burkina Faso - ne sera dans le dernier carré cette année.

Jamais un tel renouvellement n’avait été constaté depuis 1972.