Bennacer, le conte de fée

Avant la compétition, il était plutôt parti pour passer l'essentiel de son temps sur le banc de touche... Alors que l'Algérie vient de retrouver le sommet du football africain après avoir remporté la CAN vendredi soir, au détriment du Sénégal (1-0), Ismaël Bennacer s'est finalement posé comme un élément essentiel du système de Djamel Belmadi. Une réussite individuelle à mettre au crédit du sélectionneur évidemment, mais aussi et surtout de l'intéressé. Car si les Fennecs ont pu largement profiter de son talent durant ce tournoi, c'est évidemment en retour d'une implication totale et d'une très grosse envie de bien faire.

Il faut dire que le parcours professionnel du milieu de terrain de 21 ans n'a pas forcément été de tout repos. Né à Arles et international tricolore dans les catégories de jeunes, Bennacer quitte finalement le cocon d'Arles-Avignon pour tenter sa chance à Arsenal. De l'autre côté de la Manche, celui qui était suivi par les plus grosses écuries européennes dès son plus jeune âge confirme avec l'Academy, mais ne parvient pas à franchir le cap. Son passage au FC Tours, en 2016-2017, n'a pas forcément marqué les esprits du côté de l'Indre-et-Loire. C'est finalement sa décision de rallier Empoli, de l'autre côté des Alpes, qui lui permettra de confirmer enfin.

En Serie B d'abord, puis en Serie A, Bennacer se montre, et au cours de l'exercice écoulé, ses prestations ont été remarquées malgré la relégation des Azzurri. Djamel Belmadi ne pouvait donc pas se passer de lui au moment de partir pour l'Egypte à la conquête de la CAN 2019. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de l'OM ou du PSG a eu du nez. "C’est un joueur qui attendait de jouer depuis un moment, il a son importance dans notre organisation et il a encore la possibilité de montrer l’étendue de son talent", avait-il fait remarquer face à la presse avant la finale contre les Lions de la Teranga. Et vendredi soir, après le coup de sifflet final, le gamin d'Arles a reçu le trophée de meilleur joueur pour parachever son oeuvre et la conquête de la Coupe d'Afrique avec les Fennecs. Désormais, c'est à l'AC Milan qu'il semble attendu, puisque de l'autre côté des Alpes, la presse locale évoque un transfert acté à hauteur de 16 millions d'euros. Un nouveau défi de taille pour Bennacer.