Au classement Fifa aussi, viva l’Algérie !

C’est en quelque sorte le deuxième effet "Kiss Cool" pour l’Algérie. Moins d’une semaine après le sacre des joueurs de Djamel Belmadi en Egypte, en finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal (1-0), le nouveau classement Fifa est venu prolonger jeudi leur immense plaisir. Les Fennecs y ont fait un bond spectaculaire de 28 places et figurent désormais dans le top 40 du football mondial.

Ce n’est pas encore suffisant pour détrôner les Lions de la Teranga qui, malgré leur défaite au Caire, gagnent deux places et restent la première nation africaine (20e), ni pour doubler la Tunisie (29e) et le Nigeria (33e). Mais il s’agit tout de même d’une renaissance pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers, qui avaient plongé à la 70e place au mois d’avril dernier. Le tout, maintenant, est de confirmer.

Les Verts, dont le meilleur classement remonte à 2014 sous les ordres de Vahid Halilhodzic (15e), enregistrent la plus forte progression d’un plateau international toujours dominé par la Belgique (1746 points). Le Brésil, vainqueur de la Copa América, monte sur la deuxième marche du podium (1726) et coiffe la France (1718). Le top 5 est complété par l’Angleterre (1652) et l’Uruguay (1637).