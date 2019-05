Algérie: Delort bientôt naturalisé 

Andy Delort devrait bien être disponible pour jouer en sélection algérienne si Djamel Belmadi, le sélectionneur national, souhaite faire appel à lui pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Egypte. Selon beIN SPORTS, l'attaquant de Montpellier, qui avait évoqué son projet d'obtenir un passeport du pays d'origine de sa mère, va être exaucé. Les papiers devraient lui être délivrés en fin de semaine prochaine, lui permettant ainsi de prétendre à une place dans le groupe des Fennecs s'il y est invité. Dans un mois, l'Algérie sera en action dans le groupe C de la CAN, en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya. Cette saison, Andy Delot a inscrit 14 buts en 32 apparitions en Ligue 1 avec le MHSC.